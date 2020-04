A Seveso multata una pizzeria aperta con un cliente

Disposizione per il Coronavirus: a Seveso i Carabinieri della caserma locale hanno sanzionato e sottoposto a chiusura una pizzeria che era aperta per la consegna a un cliente, anche lui multato.

A Seveso chiusa una pizzeria con un cliente

A Seveso i Carabinieri, nel corso dell’attività di controllo sul territorio per l’emergenza Coronavirus, all’interno di una pizzeria hanno rintracciato un cliente in attesa di ritirare una pizza per asporto. Come è noto, però, le attività di bar, ristoranti e pizzerie sono interamente sospese a seguito dei provvedimenti statali e regionali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Attualmente è consentita soltanto la consegna a domicilio da parte del gestore.

Sanzione e chiusura per il locale

Nei confronti del gestore dell’attività sevesina è scattata una sanzione pari a quattrocento euro. Inoltre i Carabinieri locali hanno proceduto alla chiusura provvisoria dell’attività di somministrazione, che potrà essere prolungata fino a trenta giorni, quando sarà consentita la riapertura.

Multato anche il cliente della pizzeria

Nell’occasione i militari dell’Arma di Seveso hanno sanzionato anche l’avventore per aver effettuato uno spostamento dal proprio domicilio non connesso a motivi di salute o di urgenza. In queste settimane l’attività dei Carabinieri è finalizzata al controllo della circolazione e delle attività commerciali per verificare il rispetto delle normative contro la diffusione del Coronavirus.

