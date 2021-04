Seveso, otto cuccioli di dogo argentino recuperati dalla Polizia Locale. I cagnolini erano all’interno di un sacco, ritrovato sulle rive del fiume Seveso.

Un sacco abbandonato lungo il Seveso

Otto cuccioli di dogo argentino sono stati recuperati e salvati dalla Polizia Locale nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 aprile. Erano da poco passate le 14 quando una cittadina, allarmata per alcuni rumori, ha notato fuori dalla finestra della sua abitazione, affacciata sul fiume Seveso, un sacco proprio sui rovi che si trovano lungo l’argine in via Tiziano. “Sono rientrata a casa dopo il lavoro e ho sentito un rumore strano. Come di pianto o di miagolare di gatto. Ho poi notato un sacco. Non sapevo come fare a recuperarlo e ho chiamato la Polizia Locale che si è subito precipitata sul posto”.

Otto cuccioli portati al Fusi di Lissone

Uno degli agenti si è calato lungo l’argine ed è riuscito a recuperare il sacco tra i rovi. All’interno c’erano otto cuccioli di dogo argentino, malnutriti e in condizioni gravi. Subito i piccoli sono stati soccorsi e la Polizia Locale ha contattato il canile Fusi di Lissone dove sono stati portati per essere curati. Ora la Polizia Locale indagherà per cercare di risalire al padrone dei cani e a chi ha abbandonato barbaramente il sacco lungo il fiume.