Seveso, parla il presidente dell’Ac BaSe guarito dal Coronavirus. Andrea Basilico è uno dei sopravvissuti al Covid-19 e ha voluto raccontare la propria esperienza

“Duro digerire la positività”

“Il momento più brutto è stato scoprire di essere positivo ed entrare in ospedale per la prima volta. In quel caso ti rendi davvero conto della situazione”. Per il presidente dell’Ac BaSe Andrea Basilico, 75 anni da compiere, la paura non è stata poca in questi mesi. Lui che è risultato positivo al coronavirus, ma che è riuscito a guarire, grazie alle cure e a una grande determinazione. “Mi dicevo sempre che avevo ancora tante cose da fare, a casa e nel calcio e che non potevo andarmene proprio adesso”.

A marzo l’inizio

Tutto ha avuto inizio a marzo. “Il 18 marzo sono entrato in ospedale dopo che nei giorni scorsi faticavo a dormire e respirare. Ho chiamato il dottore e sono andato in ospedale a Paderno, lì ho saputo di essere positivo”, ha raccontato Basilico. Da lì l’isolamento: “Oltre al Covid avevo contratto la polmonite bilaterale. Fortunatamente però non avevo febbre. Dopo cinque giorni di terapia intensiva sono stato spostato nel reparto dei sub-acuti, a fine mese sono risultato negativo al primo tampone”.

