Tutti i numeri del 2022 della Polizia Locale di Seveso: controlli, violazioni rilevate, ore di presidio oltre a collaborazioni ed investimenti.

Le collaborazioni

Nell’anno 2022 il Comando Polizia Locale di Seveso ha realizzato una rete di collaborazione con altre forze di Polizia al fine di migliorare la qualità e l’efficacia del servizio, oltre che realizzare progetti Regionali e Statali. In particolare: - Da settembre 2021 a giugno 2022: Progetto Ministeriale Scuole Sicure: Controlli congiunti all’esterno degli Istituti Scolastici di Meda e Seveso al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Oltre all’attività operativa sono stati organizzati nelle scuole momenti di informazione agli studenti;

- Da maggio 2022 a novembre 2022: Progetto Regionale Parco delle Groane 2022: Controlli congiunti unitamente ad altre Polizie Locali delle aree del Parco delle Groane al fine di contrastare il fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza;

- Da marzo 2022 sino al 31 dicembre 2022 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra i Comuni di Meda e Seveso per lo svolgimento in sinergia dell’attività di Polizia Locale;

- Da dicembre 2022 è stata sottoscritta la convenzione tra le Polizie Locali della Provincia di Monza e della Brianza, Meda e Seveso per lo svolgimento in sinergia delle attività di Polizia Locale;

- Nel corso del 2022 si sono svolti numerosi servizi congiunti di controllo del territorio con il personale della Stazione Carabinieri di Seveso e personale della Polizia di Stato della Questura di Monza e Brianza. Allo stesso modo e costante è il confronto con la Compagnia della Guardia di Finanza di Seveso. Nell’ambito dei controlli specialistici è stata intessuta una rete di collaborazione con ATS di Monza e Brianza per tutti gli aspetti ambientali e igienico sanitari;

- Nell’ambito delle manifestazioni e per tutte le necessità è sempre costante e indispensabile il supporto della Protezione Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Seveso e Meda, della Croce Bianca.

Organizzazione e investimenti

Nel corso dell’anno il Comando ha modificato la propria struttura. In primo luogo da metà aprile hanno preso servizio 4 Agenti di Polizia Locale e dal mese di agosto 1 Istruttore Amministrativo. Arrivando quindi ad avere un organico operativo di 15 unità compreso il Comandante Roberto Curati. Grazie a queste assunzioni è stato possibile creare l’ufficio front office e autorizzazioni, è stato creato il nucleo controlli ambientali, il nucleo polizia amministrativa e l’ufficio infortunistica/polizia giudiziaria. Per quanto riguarda gli investimenti: 10 postazioni ulteriori di videosorveglianza; un'autovettura di servizio full-hybrid; uno strumento digitale misuratore di velocità; 140mila euro di interventi di segnaletica stradale.

Attività operativa

Sono state gestite in tutto l’anno 52 manifestazioni dislocate nei diversi punti della città, con relative misure/piani di sicurezza e servizi di controllo. La fiera del Calendimaggio e Luna Park è stata realizzata con una nuova dislocazione degli spazi, con relativo piano di sicurezza, mentre il mercato di Baruccana è tornato in via Salvo d'Acquisto. Sono stati effettuati 56 controlli a relative attività commerciali con l’applicazione di 20 sanzioni amministrative e con l’applicazione di 2 provvedimenti di sospensione dell’attività abusiva. Sono stati effettuati 40 controlli presso i mercati cittadini con l’applicazione di 3 sanzioni. Nell’ambito dei controlli ambientali, da settembre si è dato avvio alla figura del Vigile ambientale che opera d’intesa con la Polizia Locale. Da inizio anno sono stati effettuati oltre 400 controlli igienico ambientali, rilevate 60 violazioni in tema di rifiuti, di cui 5 riguardanti rifiuti speciali. Una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per violazione al codice dell’Ambiente.

Sicurezza Urbana e infortunistica

E’ stato dato ampio spazio alle attività di controllo e presidio del territorio al fine di tutelare la sicurezza urbana. 300 le ore di presidio e di controllo delle aree a rischio, 950 le persone controllate. 47 le violazioni del regolamento di Polizia Urbana. 6 i Daspo, 4 gli avvii di procedimento d'espulsione di stranieri, 5 i sequestri di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda gli incidenti stradali sono 54 quelli rilevati, 33 con feriti, uno purtroppo con esito mortale. 1930 le violazioni al codice della strada, 750 i veicoli controllati, 140 i posti di controllo, 120 i conducenti sottoposti ad alcool test di cui 3 positivi. 10 quelli sottoposti a narco-test, di cui uno positivo. Si evidenziano 138 violazioni per superamento limiti di velocità, 8 per mancata copertura assicurativa e 24 per mancata revisione.