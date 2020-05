Seveso, Regione finanzia il Comune per l’acquisto di un’auto elettrica. Stanziati 20 mila euro: ad usufruire del mezzo sarà la Polizia Locale.

20 mila euro per il Comune

Regione Lombardia ha destinato un finanziamento di 20mila euro a favore del Comune di Seveso per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli per l’anno 2020 per la Polizia Locale. L’ente guidato dal sindaco Luca Allievi ha partecipato al bando indetto dalla Direzione Generale Sicurezza della Regione al fine di promuovere politiche di sicurezza urbana e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà. Su 357 progetti presentati, quello del Comune di Seveso è stato tra i 131 progetti ammessi al finanziamento.

Costo complessivo di 38 mila euro

Il progetto predisposto dal comando della Polizia Locale, del costo complessivo di 38.430 euro (alla parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale si deve far fronte con risorse proprie del bilancio comunale entro il 15 dicembre 2020), consiste nell’acquisto di un’auto elettrica di ultima generazione, con allestimento P.L. a norma regionale, da adibire ai servizi di pattugliamento, in sostituzione di un’auto alimentata a gasolio, destinata al medesimo scopo, anche al fine di diffusione di una cultura di mobilità sostenibile.

“Apprezzamento di Regione al nostro programma”

Soddisfatto il sindaco Luca Allievi: “Il mutamento delle condizioni ambientali, unitamente all’azione dell’uomo, soprattutto nei centri urbani, ha prodotto un consistente peggioramento della qualità dell’aria, tanto da richiedere la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti e l’introduzione di una politica volta a favorire la mobilità sostenibile, ad esempio con l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale o a zero emissioni. Per questo, dal momento che nei servizi di pattugliamento del territorio è in uso un veicolo con motore termico alimentato a gasolio, si era avanzata richiesta di cofinanziamento per l’acquisto di un veicolo elettrico di ultima generazione con buona autonomia di percorrenza, tanto da poterlo utilizzare nei servizi di pattuglia del territorio fornendo un esempio tangibile di mobilità sostenibile a zero emissioni. II veicolo prescelto, una Renault Zoe, ha un costo relativamente accessibile e una buona autonomia, oltre a dimensioni adeguate al servizio di Polizia Locale. L’approvazione del progetto del nostro Comune sottolinea l’apprezzamento di Regione al nostro programma per la sicurezza, improntato a rendere ai cittadini un servizio più efficace ed incisivo”.