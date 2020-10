Seveso, Vigili del Fuoco a Baruccana per un palo pericolante. I pompieri di sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, in via delle Grigne.

Vigili del Fuoco in azione per un palo pericolante

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Baruccana per un dissesto statico. I pompieri sono accorsi in via delle Grigne, lungo la strada che costeggia i binari in prossimità della stazione ferroviaria della frazione. Il motivo? Un palo della luce in legno pericolante alla base. Ancora da chiarire le cause del cedimento. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a contattare l’Enel per l’intervento di rimozione del palo.

