Sexy ladra deruba un anziano: "Faccio tutto quello che vuoi"

Sexy ladra con avances e strusciamenti ruba la catena d'oro a un anziano. E' successo a Meda, al quartiere Polo.

Sexy ladra deruba un anziano

Gli si è avvicinata mentre portava a spasso la cagnolina e l’ha abbracciato, poi ha messo in bella mostra il seno e ha iniziato ad appoggiarlo sul suo petto, strusciandosi, toccandolo e dandogli un bacio. Il suo scopo? Rubargli la catena d’oro che aveva al collo, che è riuscita a sfilargli senza che lui al momento se ne accorgesse. Vittima della «truffa dell’abbraccio» da parte di una sexy ladra l’81enne Gabriele Tegon, che abita al quartiere Polo. E’ la figlia Daniela a raccontare quanto accaduto al padre, ancora sotto shock e incredulo.

Carezze, abbracci, strusciamenti e gli sfila la catena d'oro

L’anziano stava passeggiando lungo via Carnia, a poca distanza dalla sua abitazione, insieme alla sua cagnolina, come fa abitualmente. «A un tratto si è fermata una macchina scura, di cui purtroppo non ricorda il modello, da cui è scesa una bella ragazza, mora, sulla ventina d’anni, molto affascinante e ben vestita, con una scollatura che metteva in risalto il seno - dichiara Daniela - Ha iniziato a rivolgergli frasi ammiccanti come “Io per te farei di tutto”, “Faccio tutto quello che vuoi”, le sue avances erano provocanti e dirette». E anche fisicamente la giovane è stata esplicita, strusciandosi addosso a Tegon e toccandolo dappertutto, anche sul sedere. Solo più tardi, una volta a casa, l'81enne si è accorto che gli mancava la catena d'oro, al quale era molto affezionato.

