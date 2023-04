Sfonda l'ingresso con l'auto, poi ruba in cassa e in negozio

A Nova Milanese sfondata la vetrina del negozio Zooropa in piena notte. Il proprietario: "E’ la stessa persona che giovedì si era finta cliente".

Si finge cliente e sfonda l'ingresso

Prima ha effettuato un sopralluogo fingendosi un cliente e poi, nel cuore della notte, ha sfondato la vetrina del negozio per rubare denaro in cassa e alcuni prodotti, il tutto con una vettura rubata. Furto con spaccata nella notte tra giovedì e venerdì, al negozio Zooropa di via Brodolini, attività specializzata nella vendita di animali, in particolare uccellini, ma anche mangimi e articoli per tutti gli amici a quattro zampe e non solo. A raccontare l’episodio è Alessandro Basilico, uno dei titolari dell’attività.

"Giovedì un uomo è entrato nel negozio e cercava alcuni prodotti da acquistare. Un uomo educato, ma che appariva piuttosto agitato – ha notato il commerciante – Si era finto un cliente ma alle 4 di venerdì ha sfondato con un’auto la vetrata d’ingresso del negozio e grazie alle telecamere abbiamo notato che l’auto era la stessa. Ha sfondato le vetrine, aperto la cassa e rubato le monete oltre ad alcuni antiparassitari".

L'auto è risultata rubata

Dopo il furto la vettura è ripartita e le telecamere si sono accorte come si sia immessa in via Brodolini in direzione di Cinisello Balsamo. L’auto, una Fiat Grande Punto, si è scoperto poi essere stata rubata.

"Ho denunciato il furto ai Carabinieri e ho parlato anche con alcuni agenti di Polizia Locale – ha continuato Basilico – Mi hanno detto che l’auto è stata rubata: c’è una denuncia effettuata a Desio che risale allo scorso 3 marzo".

Oltre ad aver sporto denuncia alle Forze dell’Ordine, Basilico ha anche denunciato l’episodio attraverso i social network, pubblicando le immagini che raffigurano l’uomo nel sopralluogo pomeridiano all’interno del negozio, prese dalle telecamere di sorveglianza.