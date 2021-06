Sfondano il muro dello store Bassetti e rubano 60mila euro di merce

Hanno sfondato un muro e se ne sono andati con un bottino di circa 60mila euro. Colpo grosso allo store Bassetti outlet di via Bolzano a Vimercate. I ladri sono fuggiti con centinai di piumini, copri piumini e coperte.

Colpo allo store Bassetti: ladri in fuga con 60mila euro di merce

Il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana. A scoprire quanto accaduto è stato proprio il responsabile del negozio.

"Sabato sera alla chiusura, alle 19.30, era tutto in regola - ha raccontato - Domenica mattina, alla riapertura, entrando in magazzino mi sono accorto che mancava della merce su alcuni scaffali. Ho raggiunto il muro di confine e mi sono trovato davanti ad un buco verso l’esterno. A quel punto ho capito cosa era accaduto".

La notte precedente, approfittando della zona isolata, una banda di malviventi ha raggiunto il retro del negozio attraversando i campo a bordo probabilmente di un furgone. I solchi delle gomme nel terreno erano ancora visibili il giorno successivo. Si sono quindi aperti un passaggio forzando la recinzione e poi si sono messi al lavoro. Utilizzando una mazza hanno creato un varco nel muro perimetrale. Operazione che, complice la zona isolata, hanno potuto portare a termine senza alcun disturbo. Hanno aperto una breccia di circa un metro per 50 centimetri. Più che sufficiente per introdursi e far passare la merce caricata sul furgone lasciato nel campo adiacente.

"Dagli scaffali hanno preso circa 700 pezzi tra piumini, copri piumini e coperte - ha confermato il responsabile dell’outlet - Hanno potuto operare in tutta tranquillità. La zona è isolata. Impossibile notare qualcosa o sentire i rumori".

Al responsabile non è quindi rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Non è la prima volta che lo store Bassetti viene preso di mira dai ladri.