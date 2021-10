Sfondano la banca con un furgone si portano via lo sportello bancomat

Carnate

Il colpo nella notte; il bottino potrebbe essere di parecchie migliaia di euro.

Hanno sfondato le vetrata della banca probabilmente con un furgone e si sono portati via lo sportello bancomat pieno di contanti.

Il colpo alla Ubi banca

Colpo grosso attorno alle 4 di oggi, sabato 2 ottobre, a Carnate. I malviventi hanno colpito alla Ubi Banca di via Matteotti.

Furgone contro la vetrata

Secondo una prima ricostruzione, a differenza di molti altri colpi del genere, la banda entrata in azione non avrebbe usato esplosivo. Avrebbe invece lanciato un furgone a tutta velocità riuscendo ad aprirsi un varco nella vetrata. I malviventi avrebbero poi sradicato l'intera struttura dello sportello Atm andandosene indisturbati.

Un vero e proprio boato ha svegliato i residenti della zona che hanno dato l'allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Vimercate per un primo sopralluogo. Della banda non c'era più alcuna traccia.

Il bottino potrebbe essere di parecchie migliaia di euro

A breve sono attesi sul posto gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso. Ai responsabili della banca invece il compito di calcolare l'ammontare del bottino, che potrebbe essere molto consistente. Il colpo è infatti stato messo a segno non a caso nella notte tra venerdì e sabato, quando gli sportelli sono carichi di contanti per servire i tanti utenti del fine settimana.