Lesmo

L'incidente intorno alle 22 davanti al Centro sportivo di via Petrarca: il giovane non ha riportato gravi ferite.

Sfreccia a tutta velocità sulla Provinciale, poi si ribalta nel fosso: paura per un 22enne che nella serata di ieri, giovedì 17 febbraio 2022 intorno alle 22, è rimasto vittima di un incidente a Lesmo, lungo la principale via Marconi.

Sfreccia a tutta velocità sulla Provinciale, poi si ribalta nel fosso: paura per un 22enne

Stando al racconto di alcuni testimoni, l'auto, una Seat Leon condotta da un ragazzo di 22 anni, stava transitando lungo la SP7 in direzione di Peregallo a velocità piuttosto sostenuta. All'altezza di via Meucci il guidatore avrebbe però perso il controllo del mezzo tentando una brusca frenata. La manovra non è andata a buon fine, visto che l'auto è letteralmente deragliata finendo nel fosso a pochi metri dall'incrocio con via Petrarca.

Nessun ferito grave

Attimi di vera paura, insomma, considerando che la strada è sempre piuttosto trafficata e che il sinistro è avvenuto proprio a due passi dall'uscita del Centro sportivo comunale dove solitamente sono radunati molti giovani. Il 22enne è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza della Croce Bianca di Villasanta, ma le sue condizioni sono apparse subito meno gravi del previsto. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Allertati dell'accaduto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza, incaricati di chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità.