Shock a Usmate Velate: ritrovato un cadavere "mummificato" all'interno di un'abitazione. Il rinvenimento è avvenuto questa mattina, giovedì 5 agosto 2021, in frazione Cascina Corrada.

Shock a Usmate: cadavere "mummificato" in un'abitazione

L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Una donna avrebbe infatti allertato i soccorsi poiché preoccupata dal fatto di non riuscire a contattare un proprio parente, un uomo residente in via Rossini appunto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, una pattuglia dei Carabinieri e un mezzo dei Vigili del Fuoco. Sono stati proprio i pompieri ad aprire una via d'accesso all'abitazione chiusa a chiave dall'interno, rinvenendo il corpo dell'uomo ormai purtroppo privo di vita e quasi completamente "mummificato".

Indagini sull'identità

I paramedici non hanno potuto far altro che confermare la morte dell'uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota. I Militari sono ora al lavoro per riuscire a ricostruire quanto accaduto, L'unica certezza, al momento, è che il decesso è avvenuto diversi giorni fa: a confermarlo, infatti, è lo stato in cui è stato ritrovato il corpo.