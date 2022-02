Si abbassa i pantaloni in strada: denunciato maniaco

Incredibile

Da giorni le segnalazioni dei passanti a Meda. Il 48enne urinava anche in bella vista

Si abbassava i pantaloni in strada tra la gente da giorni fino a quando i carabinieri sono finalmente riusciti a intercettarlo. Un maniaco brianzolo è stato denunciato a Meda.

Denunciato maniaco

Da qualche giorno i residenti della zona sud di Meda avevano segnalato ai carabinieri la strana presenza di una persona che, lungo la pubblica via, in pieno giorno, incurante dei passanti di ogni età, non si faceva alcun problema ad abbassarsi i pantaloni e rimanerci per lungo tempo, talvolta anche urinando. L’altro giorno, mentre si svolgeva il servizio di controllo straordinario sulle stazioni ferroviarie, una pattuglia dei carabinieri di Meda lo ha finalmente intercettato e il maniaco è stato denunciato.

Si tratta di un 48enne

I carabinieri, dopo le segnalazioni ricevute, hanno effettuato infatti un passaggio mirato nella zona cogliendo finalmente sul fatto l’uomo, un brianzolo 48enne che, incurante della presenza di altri cittadini, si era completamente abbassato i pantaloni. Fermato e identificato il 48enne, già noto ai carabinieri di zona per reati contro il patrimonio e porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.