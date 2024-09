Si accascia a terra in strada, rianimato dai collaboratori di un'agenzia

Quando si è accasciato a terra in strada, privo di sensi, in via Cavour di Binzago, a Cesano Maderno, è stato prontamente soccorso dal personale di un'agenzia e ha ripreso conoscenza.

Si accascia a terra in strada, rianimato dal team di un'agenzia

I soccorsi sono scattati alle 16.30 di oggi, lunedì 9 settembre, quando un 54enne cesanese all'improvviso si è accasciato a terra. Il primo a intervenire, capita la gravità della situazione, è stato il team di un'agenzia che si affaccia proprio su quel punto di via Cavour. Usciti dall'ufficio in quattro, hanno subito allertato il 118. Quindi, prontezza e sangue freddo, uno di loro ha praticato le manovre salvavita in filo diretto con l'operatore che gli indicava cosa fare in vivavoce. Dopo qualche minuto, il 54enne ha ripreso a respirare.

L'intervento di ambulanza e automedica

Sul posto, in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza, un'ambulanza di Avis Meda e un'automedica. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai soccorritori medesi.