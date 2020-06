Si accascia a terra, malore in strada per una 74enne

Malore per una donna di 74 anni soccorsa in codice rosso in via Casati a Caponago. Sul posto è arrivata l’ambulanza per i primi soccorsi.

Il malore vicino al civico 72

La donna, di 74 anni, è stata aiutata prima dalle persone presenti in via Casati che l’hanno vista accasciarsi a terra all’improvviso: subito la chiamata al 118 e poco dopo è arrivata un’ambulanza del gruppo volontari di Vimercate. Sul posto anche la polizia locale in aiuto al mezzo di soccorso presente.

La donna dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo al vicino ospedale di Vimercate.