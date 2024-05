Si accoltellano in piazza, in due in ospedale

La zuffa, incominciata in uno dei locali che si affacciano sulla piazza, è poi proseguita all'aperto. Qui sono spuntati anche due oggetti appuntiti, probabilmente due coltelli. E lo scontro è finito nel sangue. E' accaduto a Vimercate.

Protagonisti due stranieri

Non sono fortunatamente gravi i due uomini, entrambi di origine straniera, di 35 e 43 anni, ricoverati nella serata tra martedì e mercoledì rispettivamente al Policlinico di Milano e all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

I soccorsi sono scattati poco dopo la mezzanotte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, in piazza Marconi. I due, come detto, avrebbero incominciato a litigare all'interno di un locale, forse dopo aver alzato troppo il gomito.

Si sono colpiti a vicenda

Uno scontro proseguito poi all'esterno. Entrambi hanno impugnato oggetti appuntiti, forse coltelli, colpendosi a vicenda e procurandosi serie ferite.

Soccorsi in codice rosso

Uno dei due è rimasto a terra sul posto; mentre l'altro, seppur ferito, ha raggiunto a piedi la caserma dei carabinieri, in via Damiano Chiesa, per chiedere aiuto. In pochi minuti in piazza e in caserma sono arrivate due ambulanze attivate in codice rosso.

Non sono in gravi condizioni

Fortunatamente le condizioni di entrambi sono apparse meno gravi di quanto si era temuto. Sono quindi stati trasferiti nei due ospedali, medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la zuffa.