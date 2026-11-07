Si aggira nel posteggio del supermercato con un coltello: denunciato 48enne

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Controlli straordinari della Polizia di Stato a Seveso e Meda per contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la sicurezza sul territorio.

Si aggira nel posteggio con un coltello: denunciato 48enne

L’operazione, condotta dagli agenti della Questura di Monza e della Brianza, ha interessato le principali aree di aggregazione dei due comuni, con particolare attenzione alle zone delle stazioni ferroviarie, agli esercizi pubblici e ai luoghi segnalati per situazioni di criticità.

Il bilancio complessivo dell’attività parla di 132 persone identificate, 23 delle quali con precedenti di polizia, e 40 veicoli sottoposti a controllo. Le verifiche hanno riguardato anche quattro esercizi commerciali: due bar e due centri scommesse situati tra Seveso e Meda.

Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande

Particolare attenzione è stata riservata ai locali di somministrazione di alimenti e bevande, dove gli agenti hanno identificato complessivamente 32 avventori. Tra questi, otto sono risultati avere precedenti di polizia.

Nel corso del servizio è stato inoltre denunciato un uomo di 48 anni, di origine nordafricana, trovato in possesso di un coltello mentre si aggirava nei pressi del parcheggio di un supermercato.

I controlli hanno interessato anche le aree circostanti le stazioni ferroviarie di Seveso e Meda, considerate punti sensibili per la presenza quotidiana di pendolari e cittadini. L’obiettivo è prevenire episodi di illegalità, contrastare comportamenti a rischio e garantire una maggiore sicurezza negli spazi pubblici.

L’attività rientra nel più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio messo in campo dalla Polizia di Stato, con servizi mirati nelle aree urbane e nei luoghi maggiormente frequentati dalla popolazione.