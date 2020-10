Si allunga la lista delle classi in quarantena ad Agrate. Didattica da casa per una prima e una seconda della Primaria di Omate e per una classe delle scuole medie di Agrate.

Il sindaco di Agrate Brianza Simone Sironi ha comunicato nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre, durante il Consiglio Comunale, che per tre classi di studenti è stata disposta la Didattica Digitale Integrata da casa dopo l’accertamento di un caso di positività al Covid-19 in ognuna delle classi coinvolte.

Nel dettaglio è stata disposta la quarantena per una classe prima e una classe seconda della primaria di Omate e per una prima della scuola secondaria di primo grado di Agrate Brianza. I ragazzi proseguiranno dunque la didattica da casa almeno per tutta la prossima settimana.

Intanto ieri erano già state poste in quarantena due classi dell’Istituto comprensivo Bontempi di Agrate (LEGGI QUI I DETTAGLI)

