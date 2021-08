Si apre una voragine di 5 metri in un giardino privato: arrivano i Vigili del fuoco

Impressionanti le immagini della voragine che questa mattina, giovedì 5 agosto, si è creata in un giardino privato di una abitazione nel comune di Biassono.

Si apre una voragine in un giardino privato

Sul posto, in via Madonna delle Nevi, situata in prossimità del fiume Lambro, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lissone. I pompieri sono intervenuti intorno alle 10 constatando che la voragine, con tutta probabilità creatasi a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, aveva un diametro di circa 5 metri e una profondità di 4. Dopo aver messo in sicurezza l'area l'intervento dei pompieri si è concluso. Non risultano feriti.