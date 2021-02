Si cercano volontari per la campagna “salva rospi” che inizierà a metà febbraio a Triuggio.

Campagna “salva rospi”

Gli “Amici della Natura” sono alla ricerca di volontari per iniziare, come ogni anno, la campagna “salva rospi“. Per il momento si richiede disponibilità a chi è residente sul territorio comunale, per estendere l’invito a tutti i volontari provenienti anche da fuori Comune quando le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria lo permetteranno. Nel frattempo sabato sono state posate le reti per il salvataggio dei rospi che da giovedì hanno iniziato la migrazione. Venerdì sera i volontari hanno “salvato” 28 rospetti dal rischio di essere travolti dalle auto.

Cosa fanno i volontari

“Per tutto il periodo di migrazione i volontari, suddivisi in squadre, effettuano azioni di pattugliamento serali per raccogliere i rospi che, arrivando dal bosco e dai giardini e cercando di raggiungere lo stagno per riprodursi, attraversano le strade rischiando di essere investiti dalle automobili – spiega il presidente dell’associazione “Amici della Natura”, Luciano Inglesi – Gli anfibi devono essere trasportati dentro secchielli dall’altro lato della strada. Sono previsti turni serali dalle 19 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 21.45 per consentire il rientro alle abitazioni prima del coprifuoco. Le zone pattugliate sono a Canonica, precisamente via Monte Rosa, via Delle Grigne, via Del Castelletto, via Monte Faito e via Taverna. Per contattare l’associazione: adn.triuggio@gmail.com, 339-8542450 o 347-8502337.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 9 febbraio 2021.