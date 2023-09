In giro per il parco con le parti intime scoperte. E’ successo poche sere fa nell’area verde, conosciuta da tutti come il parco delle «Romanelle», o «Nicholas Green», l’area più grande di Giussano, la più frequentata da mamme e bambini

Si denuda al parco davanti a una mamma

A segnalarlo attraverso i social, ma anche con una segnalazione ai Carabinieri, proprio una mamma di Giussano, psicologa forense, che collabora con Forze dell’Ordine, Procure e Tribunali da anni. La giussanese ha voluto condividere quanto successo mentre era al parco proprio per mettere in allerta le altre mamme, un post con un intento «prosociale» - l’ha definito - «cosicchè, quanto accaduto, rimanga, mi auguro, un singolo e isolato episodio».

L’episodio si è verificato lo scorso lunedì

«Con il mio compagno e la mia bimba di neppure due anni, abbiamo raggiunto il parchetto “Romanelle”. Il mio compagno si è allontanato per comperare un gelato e io sono rimasta a spingere la piccola, sull’altalena. Dopo qualche minuto si è avvicinato un giovane, credo tra i 20 e i 25 anni, con capelli neri, pettinato con delle piccole treccine e occhiali grandi da vista con montatura trasparente - ha raccontato - Prima si trovava seduto sulle panchine adiacenti alle altalene, poi è venuto vicino e mi ha chiesto gentilmente se per caso avevo un fazzoletto».

Ed è proprio in questo momento che la mamma si è accorta che era denudato nelle parti intime.

«Mentre controllavo di avere il fazzoletto, ho spostato lo sguardo dal suo viso e mi sono accorta che aveva gli attributi in bella vista. Gli ho detto subito di allontanarsi visto che c’era anche una bambina piccola e prontamente in sella alla sua bicicletta ha attraversato il parco, dileguandosi...».

Una situazione decisamente spiacevole che ha destato qualche preoccupazione.