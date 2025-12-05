Valeria Volpi, classe 1940, è deceduta nella notte a seguito di un improvviso malore.

Lutto ad Arcore per la scomparsa della mamma del parroco don Virginio Vergani. Valeria Volpi, classe 1940, è deceduta nella notte a seguito di un improvviso malore.

Si è spenta all’improvviso la mamma del parroco

In queste ore sono innumerevoli le dimostrazioni di affetto e vicinanza a don Virginio, arrivato ad Arcore nel settembre dello scorso anno. La mamma Valeria, nata sul Lago Maggiore e vissuta per molti anni a Pioltello, da circa 15 anni seguiva il figlio nelle sue residenze. Rosate l’ultima prima di arrivare, lo scorso anno, ad Arcore.

I funerali si terranno nella giornata di martedì 9 dicembre alle ore 10 presso la chiesa di Sant’Eustorgio.