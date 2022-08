Si è spenta la centenaria Stella Caglio. Ha dedicato la sua vita alla famiglia, era molto attiva nel gruppo Terza Età di Paina

Paina in lutto per Stella Caglio, la longeva concittadina si è spenta ieri, 11 agosto, all'età di cento anni. Aveva raggiunto l'ambito traguardo del secolo il 15 novembre 2021. Figlia di Bernardo e Giuseppina Caglio del Dosso di Birone, terz’ultima di 10 figli (sei sorelle e quattro fratelli), Stella si è spenta serenamente, circondata dall'affetto di figli, nipoti e dell’ultima sorella Adele, nella sua casa di una vita dove con il marito Mario Mascheroni ha formato e cresciuto una bella e numerosa famiglia. Stella era molto attiva nel gruppo Terza Età di Paina e prima della sua dipartita ha passato il testimone di centenaria ad una compaesana altrettanto longeva.

Nei suoi lungi anni donati alla famiglia, Stellina ha attraversato un secolo di storia ricco di eventi e di trasformazioni che hanno cambiato la vita delle famiglie e dei nostri paesi. Il cammino familiare di Stellina intessuto di impegno, gioie e dolori, con la sofferenza per la morte di due figli ancor giovani, in anni recenti, ha conservato la solidità delle scelte importanti nella vita. E’ questo il testimone prezioso che lascia ai nipoti, alle giovani generazioni, a quanti l’hanno conosciuta: "La fedeltà al progetto di famiglia costruito e condiviso per cui vale la pena spendere l’intera vita. Questa fede e fiducia nella Provvidenza hanno donato a Stellina, dallo sguardo sempre sorridente, serenità quaggiù e, in premio, gioia nella vita che continua con l’incontro con Dio Padre ed i suoi familiari che l’hanno preceduta in Cielo" è il ricordo affettuoso di coloro che le hanno voluto bene.