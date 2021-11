Vimercate

Si è spento ieri, martedì 2 novembre, all'età di 88 anni, Ciro Gasperoni. Era un volto molto noto a Vimercate sia per il suo passato da imprenditore ma anche per l'impegno del mondo del volontariato e dello sport.

Si è spento Ciro Gasperoni, per decenni alla guida della storica "Bibital"

Conosciuto anche come Cici, Gasperoni ha guidato per molti anni la storica azienda vimercatese "Bibital" con sede in via Pinamonte, ereditata dal padre Marino che a sua volta aveva preso le redini del sito produttivo dal padre Ciro, il fondatore. Un'azienda specializzata nella produzione di bevande che in passato era diventata celebre per la produzione della Gassosa Gasperoni.

L'impegno del sociale e la passione per lo sport

All'impegno del settore industriale Gasperoni aveva affiancato anche quello nel mondo del volontariato: è stato infatti tra i fondatori dell’Associazione dei volontari Pronto soccorso (Avps) ed è stato sempre in prima fila sul fronte della solidarietà soprattutto in occasione di calamità naturali come quelle dei terremoti del Friuli e dell’Irpinia.

Non solo, Gasperoni è stato in passato anche molto legato alle associazioni sportive vimercatesi come la Dipo e al mondo del ciclismo, altra sua grande passione.

Il suo impegno nel mantenere viva l'economia del territorio, ma anche nel volontariato e nel sociale gli valsero una decina di anni fa il riconoscimento cittadino più importante, la benemerenza civica.

I funerali di Ciro Gasperoni si terranno nel Santuario cittadino venerdì 5 novembre alle 15.

(nella foto di copertina Gasperoni al centro con accanto l'allora sindaco di Vimercate Paolo Brambilla, durante la consegna della benemerenza civica)