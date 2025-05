Si è spento don Gino Villa

Si è spento nelle ultime ore a 96 anni, don Gino Villa, storico parroco di Briosco. Da tempo risiedeva in casa di riposo.

Nato a Caidate, frazione di Sumirago, in provincia di Varese, il 21 ottobre 1928, dopo la formazione sacerdotale nel seminario di Venegono don Gino Villa era stato ordinato sacerdote dalle mani del cardinale Ildefonso Schuster il 19 maggio 1951, con altri 52 sacerdoti.

Durante il suo lunghissimo ministero brioschese (1973-2006) Don Gino è stata una figura di primaria importanza per la comunità: ha portato avanti molte iniziative, facendo fronte, da solo, alle esigenze di una parrocchia in crescita. Proprio per la sua importanza e per le innumerevoli attività promosse e coltivate sul territorio, nel 2006 l’Amministrazione comunale, in segno di ringraziamento, gli ha conferito la medaglia d’oro.

In considerazione della sua età ormai avanzata, nel 2006 l’arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi aveva inviato a Briosco un nuovo parroco, don Pierangelo Motta. Da quell’ormai lontano 2006, con la qualifica di “residente con incarichi pastorali” attribuitagli dall’arcivescovo Tettamanzi, don Gino era sempre rimasto in parrocchia, cercando di rendersi utile, per quanto possibile, prima a don Pierangelo Motta e, dal 2019, al nuovo parroco don Riccardo Castelli.