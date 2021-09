E' mancato nella giornata di ieri, Gianpiero Cantoni, sindaco di Bovisio dal 1991 al 1995. Il ricordo del consigliere regionale Gigi Ponti "Un uomo che ha incarnato lo spirito della Brianza".

Si è spento Gianpiero Cantoni, ex sindaco di Bovisio. Il ricordo del consigliere Gigi Ponti

“Ci sono persone che lasciano un segno particolare nelle nostre comunità. È il caso di Gianpiero Cantoni, Sindaco di Bovisio dal ‘91 al ‘95.Un impegno amministrativo riflesso del suo grande impegno nel sociale, protagonista dell’associazionismo assistenziale e sportivo, punto di riferimento per molti anni del centro ricreativo del polo sanitario di Mombello di Limbiate. Un uomo che ha incarnato lo spirito della Brianza, grande umanità e molta discrezione" - sono le parole del consigliere regionale Gigi Ponti che in queste ore ha diffuso una nota di cordoglio per la scomparsa di Gianpiero Cantoni.

"Con il suo concittadino e amico Pierluigi Ghianda, il più grande tra gli straordinari artigiani del legno del nostro territorio, rappresenta un testimone di particolare valore non solo per Bovisio ma per tutta la Brianza” - ha concluso Ponti.

Anche l'attuale sindaco di Bovisio, Giovanni Sartori, lo ricorda con affetto e stima "Era sempre attento e aggiornato su quanto succedeva nella nostra città.