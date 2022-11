Si è spento Giovanni Valnegri, in passato volontario della Croce Bianca di Besana

Si è spento Giovanni Valnegri, storico volontario della Croce Bianca di Merate che in passato aveva prestato servizio anche a Besana in Brianza. E' scomparso nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 novembre 2022.

La Croce Bianca piange il volontario Giovanni Valnegri

Si è spento nella sua casa di Casatenovo Giovanni Valnegri, 70 anni, almeno la metà dei quali spesi come volontario del soccorso. Avvicinatosi a soli 16 anni alla Croce Bianca di Besana, negli ultimi vent'anni era stato soccorritore e autista di ambulanza per il gruppo di Merate.

"Era un volontario a tutto tondo, nemmeno durante la pandemia ha voluto diminuire i turni" ricorda il comandante della Croce Bianca di Merate Daniele Riva anche a nome della presidente Laura Della Mina e di tutti i volontari, addolorati e sconvolti per la perdita dell’amico, colpito negli ultimi mesi da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Per tutta la vita aveva lavorato alla Vismara, prima come infermiere e poi in ufficio, e coltivato la passione per lo sci e lo sport in generale.

Mercoledì i funerali

I funerali del volontario, ricordato da tutti come solare, vivace e dalla battuta pronta, si svolgeranno domani, mercoledì 23 novembre alle 10.30 nella chiesa di San Giorgio a Casatenovo. I volontari della Croce Bianca, di cui anche il fratello Giuseppe è membro e in cui hanno militato anche la sorella Mariangela e il fratello Ildefonso, scomparso qualche anno fa e per 15 anni comandante, saranno presenti con la loro divisa arancione.

"Vogliamo salutare Giovanni come merita. E’ doveroso per chi ha dedicato così tanto tempo agli altri» ha ricordato Riva a nome del sodalizio, che si stringe attorno alla moglie Piera e a tutta la famiglia Valnegri.