Si è spento il dolce sorriso di Giada

Il coraggio di una donna nel corpo di una ragazzina. E quel sorriso contagioso di chi ha sempre preferito guardare alla vita con ottimismo e fiducia circondata dall’amore della propria famiglia. E’ un paese in lutto Burago, colpito al cuore dalla prematura scomparsa di Giada Bardaro, volata via a soli 17 anni dopo una lunga battaglia che solo all’apparenza si può dire che abbia perso.

"Una combattente nata", dice papà Gennaro ricacciando indietro le lacrime e mostrando tutto l’orgoglio di un genitore per la figlia che ha saputo tenere testa a un nemico tanto raro, quanto maledetto. Fin dalla nascita, infatti, Giada era affetta dalla Sindrome di Moyamoya, una patologia in cui arterie e vasi sanguigni vengono frequentemente ostruiti da trombosi e vasocostrizioni. Eppure, nonostante tutto, la ragazza ha sempre vissuto una vita quanto più normale possibile.

Non pensava alla malattia: troppo indaffarata a godersi la spensieratezza dei propri anni per lamentarsi di un destino avverso e beffardo.

"Non credo di averla mai sentita dire una parola di rabbia o delusione - racconta mamma Marzia - Non si è mai abbattuta e non si è mai lasciata scoraggiare dalla sua condizione. Anzi, sgridava chiunque intorno a lei mostrasse insofferenza o si buttasse giù. Anche adesso, se ci vedesse con questi volti scuri, sicuramente avrebbe da ridire. Sul suo viso c’era spazio solo per il sorriso. Lo stesso che porteremo sempre con noi".