Besana Brianza dice addio all’alpino Vittorio Colombo, 70 anni. Si è spento domenica 7 febbraio al San Gerardo di Monza.

Si è spento l’alpino Vittorio Colombo

“Con dolore comunichiamo che l’Alpino Colombo Vittorio è andato avanti. R.I.P. Vittorio”.

Con queste parole scritte su Facebook il Gruppo degli Alpini di Casatenovo ha dato il triste annuncio della morte di Vittorio Colombo, 70 anni, residente a Montesiro, da anni parte del gruppo degli alpini casatese.

Nato il 5 febbraio del 1951 ed ex agente di commercio in pensione, Colombo si è spento domenica 7 febbraio all’Ospedale San Gerardo di Monza. I funerali verranno celebrati nella Basilica Romana Minore in Piazza Corti a Besana in Brianza alle ore 16 di mercoledì 10 Febbraio.