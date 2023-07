Si è spento nella notte Walter Mariani, presidente degli artigiani brianzoli

È mancato nella notte a Bovisio Masciago, dove era nato 76 anni fa, l'imprenditore Walter Mariani, dal 2006 delegato di Unione Artigiani per la Provincia di Monza-Brianza.

"Walter è stato un grande artigiano, appassionato difensore della categoria, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio brianteo. Ha combattuto insieme a noi dal 1977", ricorda il Segretario Generale di Unione Artigiani Marco Accornero esprimendo il cordoglio della nostra Associazione. "Aveva iniziato a lavorare a 15 anni nella bottega di lucidatore di mobili di papà Carlo, sempre a Bovisio Masciago in via Roma. Poi ha preso in mano l'azienda di famiglia conducendola personalmente fino a pochi anni fa, diventando uno dei più importanti artigiani del settore e trasmettendo a sua volta le sue competenze a generazioni di giovani. Mariani - ricorda ancora Accornero - nella sua carriera ha lavorato per i più importanti marchi del legno arredo. Le sue creazioni sono presenti in case di tutto il mondo e in quelle di tanti vip. Persona seria e scrupolosa, lascia un grande vuoto di esperienza, competenza e conoscenza della Brianza che ha onorato con 60 anni di lavoro di eccellenza e di impegno per i colleghi artigiani."