Si è spento Pietro Ferreri, storico segretario della Lega di Mezzago

Mezzago piange Pietro Ferreri, per anni alla guida della sezione cittadina della Lega.

L'uomo è venuto a mancare all'età di 79 anni nella giornata di ieri, martedì 20 maggio, lasciando un grande vuoto nell'ambito politico del centrodestra mezzaghese.

Diversi i messaggi di cordoglio per ricordare l'uomo, impegnato da anni nel Carroccio. Tra questi anche il sindaco Massimiliano Rivabeni che ha ricordato così il 79enne:

"Ciao Pietro, Amico leale e generoso, segretario della sezione Lega di Mezzago, è sempre stato vicino alla gente e impegnato per il bene del paese, anche oltre le differenze politiche. Ci mancheranno il suo spirito critico, il dialogo schietto e la sua presenza attenta".

Un ricordo affettuoso è arrivato anche dalla sezione provinciale del Carroccio:

"La Lega Monza e Brianza saluta con riconoscenza Pietro Ferreri, storico militante e già Segretario della Lega di Mezzago. Pietro ha rappresentato per anni un esempio di coerenza, impegno e attaccamento al nostro movimento e al territorio. Il suo contributo alla crescita della Lega nella nostra provincia resterà un riferimento per molti. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. Ciao Pietro, e grazie per tutto".