Si è spento Roberto Pinardi, ex Direttore Amministrativo di Asst Vimercate

Si è spento nelle ultime ore l'ex Direttore Amministrativo di Asst Vimercate (oggi Asst Brianza), Roberto Pinardi.

Pinardi, brillante e ed eccellente conoscitore del sistema sanitario, ha lasciato una profonda traccia di sé e una significativa testimonianza della sua esperienza lavorativa e direttiva in Asst Brianza ma non solo: prima di giungere a Vimercate era già stato stato Direttore Amministrativo all’IRCCS San Matteo di Pavia, con Nunzio Del Sorbo Direttore Generale che aveva poi deciso di seguire in via Santi Cosma e Damiano.

In precedenza aveva avuto lo stesso ruolo presso l’ASL (oggi ATS) della Valtellina e all’Azienda Ospedaliera di Lecco e prima ancora aveva a lungo lavorato all’Istituto Neurologico Besta di Milano e anche in Regione Lombardia.