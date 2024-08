Si ferisce per entrare a rubare in oratorio: è caccia al ladro

"Chissà cosa credeva di trovare…". E’ l’amaro commento dei volontari di Cesano Maderno che dedicano tempo e cura alla gestione dell’oratorio San Luigi di Binzago, alla scoperta dell’ultima intrusione notturna nel centro giovanile parrocchiale di via Manzoni.

E’ successo nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, esattamente alle 23.57 di lunedì: è in quel preciso momento che la telecamera di videosorveglianza ha ripreso un uomo entrare in azione. Le immagini sono state acquisite dai Carabinieri, che stanno portando avanti le indagini.

Ai volontari, invece, è toccato il compito di pulire il locale, messo a soqquadro dal ladro che, ferito mentre entrava dalla porta, ha macchiato di sangue il bancone, i cassetti e le ante degli armadi, il pannello con tutte le chiavi delle aule e gli interruttori.

Il ladro è entrato nel bar dalla porta d’ingresso, dopo avere spaccato il vetro per procurarsi un pertugio in cui infilarsi. E’ in questo modo che si è ferito, presumibilmente a una mano. Si è quindi introdotto all’interno e una volta dentro ha aperto la cassa del bancone.

"Ma non teniamo mai nulla lì dentro – spiega Enrico Mornata, uno dei volontari – Ogni sera prima di lasciare il bar chiudiamo i contanti in una busta e li mettiamo al sicuro. Nel cassetto c’erano solo delle monete, saranno stati quaranta euro in tutto, ma abbiamo visto che non le ha prese. Forse perché non le ha neppure viste. L’oratorio ha finito la sue attività ormai, non c’è più nemmeno il Torneo Mauri che porta sempre tanta gente. Non capiamo proprio cosa sperava di trovare quell’uomo".