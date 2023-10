Si finge assistente del medico e truffa una 74enne di Desio. A raccontare l'accaduto è stato il nipote, che vive a Biassono.

Si fa aprire e truffa una 74enne

"Mia zia, che vive sola in casa, aspettava la signora delle pulizie. Quando una donna ha citofonato all’ingresso del condominio, ha aperto senza nemmeno chiedere chi fosse - racconta il nipote - La scorsa settimana una truffatrice si è presentata alla sua porta ed è riuscita a farsi aprire, usando una scusa. La ladra è andata a colpo sicuro: ha trovato l’appartamento, ha bussato e si è presentata come l’assistente del medico. Diceva di essere venuta a ritirare dei documenti. Mia zia non è riuscita a riconoscerla ma l’ha lasciata entrare lo stesso, poi è tornata in cucina a preparare il pranzo".

Truffatrice sottrae i contanti e fugge

La truffatrice a questo punto ha messo in atto il suo piano. "La sconosciuta, mentre fingeva di cercare delle carte, ha iniziato a chiederle se tenesse oro o gioielli in casa. Mia zia, fortunatamente, aveva solo gli orecchini con sé, per cui non le ha consegnato nulla". La donna, però, non si è persa d’animo, ma ha proseguito nella sua azione, nel tentativo di mettere a segno il colpo ai danni dell’anziana. "A quel punto ha iniziato a rovistare in giro, inventando qualche scusa - le parole del nipote - Ha trovato il portafoglio e ha rubato tutti i contanti. Poi è fuggita quando si è accorta che stava arrivando la signora delle pulizie".

Rabbia e preoccupazione

Il nipote non nasconde la rabbia e la preoccupazione mentre racconta l’accaduto: