Si finge passeggero perché ha la patente falsa, scoperto dalla Polizia Locale. Le indagini dopo un incidente a Limbiate, l'uomo è stato sanzionato e denunciato

L'incidente di sabato

Sabato pomeriggio si è verificato un incidente in viale Dei Mille a Limbiate nel quale sono rimasti coinvolti un'auto Nissan Juke ed un ciclomotore. Il conducente di quest’ultimo veicolo, un 50enne di nazionalità albanese, ha riportato lesioni lievi: è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Paderno Dugnano e poi dimesso in giornata con una prognosi di 3 giorni.

La prima dichiarazione dopo il sinistro

Dai rilievi della Polizia Locale, il conducente del ciclomotore, immettendosi in viale Dei Mille non avrebbe dato la precedenza all'auto che, da una prima dichiarazione, era condotta da una donna di nazionalità italiana di 55 anni. A bordo dell'auto viaggiava anche un uomo di nazionalità cubana.

Le telecamere hanno ripreso tutto

Durante le indagini però, gli agenti hanno visionato le riprese dell'impianto di videosorveglianza posto nelle immediate vicinanze al luogo del sinistro, apprendendo che in realtà alla guida dell’auto c’era proprio l'uomo che si era inizialmente dichiarato passeggero, e non la donna. Convocati successivamente nel comando di Piazza V Giornate i due hanno ammesso lo scambio di persona.

La scoperta del documento falso

Insospettiti, gli agenti hanno chiesto la patente di guida del reale conducente. Il documento risultava essere stato rilasciato in Spagna, ma da un'attenta analisi è emerso che quella patente non corrispondeva perfettamente ai modelli rilasciati dallo stato estero. Che si trattava di un documento fasullo lo ha confermato anche il Reparto Radio Mobile - Ufficio Falsi del Comando Polizia Locale di Milano al quale si sono rivolti gli agenti di Limbiate. L'uomo pertanto verrà denunciato per uso di documento falso e sanzionato per guida senza patente.