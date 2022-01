Si finge un dipendente comunale per truffarla ma la vittima non ci casca

Si è finto un dipendente comunale per farsi aprire la porta di casa. Ma il suo piano è andato all'aria grazie alla prontezza della vittima che ha mangiato la foglia.

E' successo ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, al Peregallo di Briosco. E' stato il sindaco Antonio Verbicaro a darne notizia per mettere in allerta i concittadini.

"Questa mattina in località Peregallo, un soggetto, dopo essersi presentato come dipendente comunale, ha cercato di introdursi all'interno di una abitazione con l'intento di distrarre la proprietaria ed asportare oggetti di valore, ha scritto il primo cittadino - Bene ha fatto la signora a non fidarsi e a chiamare la Polizia Locale ed i Carabinieri che sono prontamente intervenuti".