I problemi sono stati riscontrati nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, domani è prevista la chiusura dei due plessi per favorire i lavori di sistemazione

Studenti al freddo alla scuola dell’infanzia “Bruno Munari” e alla primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Bellusco.

Si guasta la centrale termica, chiudono infanzia e primaria

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, quando all’ingresso degli alunni gli ambienti delle due strutture erano ancora freddi. Immediatamente è partita la segnalazione al Comune che ha inviato i tecnici per cercare di capire a cosa fosse dovuto il problema.

“Questa mattina è stato rilevato un guasto all’impianto di riscaldamento che serve la scuola dell’Infanzia Bruno Munari e la scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta – si legge nella nota diramata dal Comune – Il guasto, individuato nella centrale termica, ha impedito il corretto funzionamento dell’impianto in entrambi i plessi scolastici”.

In ogni caso, nella mattinata la scuola ha comunque garantito il servizio, sfruttando le aree del plesso scolastico che risultavano riscaldate:

“Per la giornata odierna, la scuola sta garantendo il regolare completamento delle attività scolastiche, utilizzando anche gli ambienti riscaldati del centro sportivo e del refettorio scolastico. È stata inoltre data comunicazione ai genitori, che possono recarsi presso la scuola qualora desiderino anticipare il rientro a casa dei propri figli”.

La manutenzione programmata

Il Comune ha infine spiegato che le scuole rimarranno chiuse per la giornata di domani, in modo da consentire i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria all’impianto:

“Nella giornata di domani, 02/12/2025, la società incaricata della gestione del servizio di riscaldamento per conto del Comune, attualmente impegnata nella valutazione e programmazione dell’intervento, provvederà alle necessarie operazioni di manutenzione. A seguito di ordinanza del Sindaco n.26 del 01/12/2025, le scuole dell’Infanzia Bruno Munari e Primaria Madre Teresa di Calcutta resteranno chiuse per consentire lo svolgimento dei lavori”.

Casi analoghi, con problemi agli impianti di riscaldamento scolastico si erano verificati anche alle scuole medie di Agrate e alla materna di Villasanta dove entrambe le strutture erano rimaste chiuse, come a Bellusco, per manutenzione. Caloriferi a singhiozzo invece all’istituto superiore Vanoni di Vimercate la passata settimana, ma in quel caso la struttura era sempre rimasta aperta.