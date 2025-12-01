Studenti al freddo alla scuola dell’infanzia “Bruno Munari” e alla primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Bellusco.
Si guasta la centrale termica, chiudono infanzia e primaria
L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 1 dicembre, quando all’ingresso degli alunni gli ambienti delle due strutture erano ancora freddi. Immediatamente è partita la segnalazione al Comune che ha inviato i tecnici per cercare di capire a cosa fosse dovuto il problema.
“Questa mattina è stato rilevato un guasto all’impianto di riscaldamento che serve la scuola dell’Infanzia Bruno Munari e la scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta – si legge nella nota diramata dal Comune – Il guasto, individuato nella centrale termica, ha impedito il corretto funzionamento dell’impianto in entrambi i plessi scolastici”.
In ogni caso, nella mattinata la scuola ha comunque garantito il servizio, sfruttando le aree del plesso scolastico che risultavano riscaldate:
“Per la giornata odierna, la scuola sta garantendo il regolare completamento delle attività scolastiche, utilizzando anche gli ambienti riscaldati del centro sportivo e del refettorio scolastico. È stata inoltre data comunicazione ai genitori, che possono recarsi presso la scuola qualora desiderino anticipare il rientro a casa dei propri figli”.
La manutenzione programmata
Il Comune ha infine spiegato che le scuole rimarranno chiuse per la giornata di domani, in modo da consentire i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria all’impianto:
“Nella giornata di domani, 02/12/2025, la società incaricata della gestione del servizio di riscaldamento per conto del Comune, attualmente impegnata nella valutazione e programmazione dell’intervento, provvederà alle necessarie operazioni di manutenzione. A seguito di ordinanza del Sindaco n.26 del 01/12/2025, le scuole dell’Infanzia Bruno Munari e Primaria Madre Teresa di Calcutta resteranno chiuse per consentire lo svolgimento dei lavori”.