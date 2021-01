Si incendia la canna fumaria, intervengono i Vigili del Fuoco

Si incendia la canna fumaria, i Vigili del Fuoco intervengono a Barlassina.

Questa mattina, intorno alle ore 11.30 l’allarme è arrivato da Barlassina. Hanno risposto alla chiamata le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, che sono intervenute in via Manzoni 39, per l’incendio di una canna fumaria. I pompieri hanno operato per limitare i danni. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute le autopompe da Seregno e Lazzate, e in supporto un mezzo di elevazione Atrid di Desio.

