Si incendia un container a Paina, alte colonne di fumo

Lunghe colonne di fumo si sono alzate per diverse ore, questa mattina, a Paina a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un container.

Incendio di prima mattina

Per cause ancora da accertare, questa mattina, poco prima delle 8, si è sviluppato un incendio all'interno di un container, che si trovava su una proprietà privata a Paina. Le fiamme si sono estese velocemente, ma per fortuna erano circoscritte e non ci sono stati grossi problemi.

I soccorsi

I pompieri, subito allertati, sono immediatamente arrivati sul posto per domare il fuoco che ha provocato una lunga colonna di fumo, visibile per diverse ore, in tutta la zona. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco da Seregno (permanenti e volontari) e da Carate Brianza.