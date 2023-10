Si incendia un furgone a Varedo, accorsi i Vigili del Fuoco. Martedì sera l'intervento in via Circonvallazione

Si incendia un furgone a Varedo

Un furgone adibito al trasporto di materiale ha preso fuoco in via Circonvallazione (la Saronno-Monza), sul territorio di Varedo. L'incendio è divampato intorno alle 20,30 di martedì 10 ottobre. Per spegnere le fiamme è accorsa un'autopompa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.