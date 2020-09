Si lancia contro lo scippatore e lo stende con un pugno

Ha assistito a uno scippo, è intervenuto e ha steso con un pugno il malvivente. E’ successo attorno alle 20 di ieri, lunedì 14 settembre 2020, alla stazione Primo Maggio di Sesto San Giovanni.

Stende lo scippatore con un pugno

I fatti sono avvenuti attorno alle 20. Un 23enne di origine marocchina, incensurato, scendendo da un vagone della metropolitana rossa, ha tentato di scippare una donna. L’ha strattonata con forza per cercare di rubarle la borsa, ma lei ha resistito. La scena non è sfuggita agli occhi di un altro viaggiatore, un trentenne residente a Nova Milanese, che non ha esitato a intervenire. Si è lanciato sullo scippatore e lo ha colpito con un pugno, mandandolo al tappeto. A giocare a sfavore dello scippatore anche lo stato di ubriachezza in cui versava.

Sul posto sono intervenuti soccorritori e Carabinieri. In un primo momento le condizioni del malvivente sembravano gravi, tanto che è stato portato in ospedale in codice rosso. Ma si è poi ripreso ed è stato dimesso con pochi giorni di prognosi. E all’uscita ha trovato i Carabinieri di Sesto San Giovanni, che lo hanno portato in carcere.

TORNA ALLA HOME