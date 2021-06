"Mi sono perso, non trovo la strada per tornare a casa". Con queste parole un 27enne di origini albanesi si è giustificato con i Carabinieri intervenuti a Bernareggio dopo aver ricevuto segnalazione di un'auto che si aggirava per le vie del centro abitato in piena notte.

Si perde in auto a Bernareggio. I Carabinieri intervengono e scoprono droga e contanti

Nulla di sospetto per i militari della locale stazione se non la presenza di un marsupio che il conducente durante la guida teneva a tracolla e che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo sia sulla persona che sull'autovettura. All'interno dello stesso marsupio, sono stati trovati sette dosi di cocaina e l'importo di €1.250,00 in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione domiciliare in Merate (in provincia di Lecco) ha complicato ulteriormente la posizione del soggetto fermato. Nella camera da letto, nel cassetto del comò sono stati infatti trovate ulteriori 6 dosi di cocaina, pari a 10,5 grammi circa, mentre all'interno di una valigia nascosta sotto il letto c'erano un sacchetto di plastica contenente kg 1,650 di marijuana, 3 bilancini elettronici di precisione ed una macchina per sottovuoto. Il 27enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.

Nella mattinata di oggi il Giudice del Tribunale di Monza dopo aver convalidato l’arresto ha disposto per il giovane il trasferimento in carcere.

(foto archivio)