Si picchiano in strada per amore: una finisce in ospedale

Attimi di paura ieri pomeriggio, domenica 18 febbraio 2024, verso le 18 in via Ada Negri a Villasanta: due donne, entrambe di origini straniere e residenti in paese, rivali in amore e decisamente alticce, sono arrivate alle mani per conquistare il cuore dello stesso uomo.

Per dividerele sono dovuti intervenire i carabinieri e una delle due donne è stata trasportata all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

La lite

Secondo i testimoni che hanno assistito alla scena le due donne, rispettivamente di 40 e 42 anni, si sono prima insultate a vicenda e poi hanno iniziato a tirarsi i capelli e a spintonarsi davanti agli occhi increduli di alcuni residenti della zona. Tra le due è volato anche qualche schiaffo.

Motivo della contesa l'amore per un uomo: presumibilmente una era la moglie e l’altra l’amante dello stesso uomo. Sono stati i passanti ad allertare i carabinieri e i sanitari del 118 arrivati sul posto per sedare gli animi. L'uomo conteso è al momento sconosciuto.

Una delle due è stata medicata al San Gerardo e, fortunatamente, dimessa in codice verde con cinque giorni di prognosi.