Si punta il coltello alla gola e minaccia di uccidersi alle Torri Bianche

Si è barricato all'interno del chiosco del bar che si trova lungo una delle gallerie del centro commerciale. Qui, coltello alla gola, ha minacciato di suicidarsi.

Nel chiosco del bar del centro commerciale

Momento di grande tensione nella tarda serata di ieri, giovedì 24 agosto, alle Torri Bianche di Vimercate. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, quando alcune persone hanno segnalato un uomo in evidente stato di alterazione, seduto all'interno del chiosco del bar, a quell'ora già chiuso, che si trova lungo una delle gallerie del centro commerciale.

Minacciava di farla finita

L'uomo, poi identificato in un algerino di 30 anni, aveva con sé un grosso coltello puntato alla gola. Urlava e minacciava di farla finita. Una scena a cui hanno assistito anche diverse persone che in quel momento stavano lasciando le sale del cinema multisala al termine degli ultimi spettacoli serali.

Area circondata dai Carabinieri, convinto a desistere da un soccorritore

In poco tempo sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Vimercate, che hanno allontanato i presenti, circondando con più uomini l'area del bar, e un'ambulanza di Avps Vimercate. In particolare uno dei soccorritori, che conosceva la lingua francese, ha parlato per alcuni minuti con il 30enne riuscendo a farlo desistere dal compiere un gesto estremo. L'uomo è stato quindi bloccato e poi trasferito all'ospedale di Vimercate.