Il ragazzo con la vettura, ha prima colpito un'automobile parcheggiata a bordo strada, dopodichè si è cappottato. L'incidente ha rovinato i piani del proprietario della macchina colpita, che di lì a poco sarebbe dovuto partire per le ferie

Attimi di grande paura nella mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, per un ribaltamento avvenuto ad Arcore poco prima dell’ora di pranzo.

Si ribalta con l’auto ad Arcore, neopatentato illeso

Alla guida dell’auto un giovane neopatentato di 19 anni che proveniva dalla rotatoria all’incrocio tra via Golgi e via Ferrini e proseguiva in direzione dei boschi di Arcore.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane avrebbe fatto tutto da solo. Probabilmente per una distrazione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a colpire prima un’automobile parcheggiata a bordo strada. Dopodichè, per cause ancora in fase di accertamento, la vettura si sarebbe impennata in seguito allo scontro con l’auto parcheggiata e si sarebbe così ribaltata completamente, terminando la sua corsa al centro della carreggiata col tettuccio appoggiato sull’asfalto.

L’arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi che nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto. Nel dettaglio ad Arcore sono arrivati ambulanza, automedica, polizia locale e Vigili del Fuoco.

Il ragazzo fortunatamente è rimasto praticamente illeso. Ad avere la peggio, in tutti i sensi, è stata invece la macchina parcheggiata a bordo strada. La vettura, di lì a poco infatti, sarebbe dovuta essere utilizzata dal proprietario – un abitante della zona – per partire per le ferie. Invece il danno subito ha dunque cambiato inevitabilmente i piani.