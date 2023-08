Si ribalta con l'auto e abbatte il palo della luce, poi sparisce

Incidente con giallo a Cornate. Intorno alle 12.30, infatti, un uomo si è ribaltato a bordo della sua auto, abbattendo un palo della luce lungo i tornanti che portano alle Centrali di Porto d'Adda e sparendo poi nel nulla. Indaga la Polizia locale.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto quest'oggi, sabato 27 agosto 2023, lungo via XXV Aprile, la strada che conduce da Cornate d'Adda alle Centrali di Porto. Da quanto appreso, l'auto si sarebbe ribaltata lungo il lato della carreggiata, abbattendo un palo della luce posizionato di fianco alla strada. L'uomo avrebbe quindi fatto perdere le proprie tracce, abbandonando il luogo dell'incidente e sparendo nel nulla. Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine, in particolare della Polizia locale di Cornate, impegnata a fare luce su quanto accaduto.

La fuga

In particolare gli agenti, guidati dal Comandante Marinella Terzoli, stanno cercando di chiarire i motivi che hanno portato l'uomo a fuggire, lasciando l'auto abbandonata sul bordo della strada. Da quanto appreso non si tratterebbe di una vettura rubata, ma in uso a un conoscente del proprietario. Resta invece aperta la questione relativa al palo della luce abbattuto dalla vettura e il cui ripristino è a carico dell'autista (o del proprietario del mezzo).