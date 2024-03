Si ribalta con l'auto e finisce contro la recinzione di un condominio

Ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata ed è finita lungo la ciclabile contro la recinzione del giardino di un condominio. E' accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 1 marzo, ad Agrate Brianza.

La dinamica

Lo spettacolare sinistro, praticamente senza conseguenze per il conducente del veicolo, un uomo di 79 anni, è avvenuto attorno alle 10 lungo via Lecco. L'uomo proveniva da Vimercate diretto verso la Star. Poco dopo la rotonda con via Fratelli Kennedy ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, L'auto ha sbandato verso destra e poi è finita fuori strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro la recinzione del condominio.

Conducente praticamente illeso

Sul posto si sono portate un'ambulanza, un'autopompa della sede centrale di Monza dei Vigili del fuoco e la Polizia locale. Il 79enne è stato trasferito in codice verde all'ospedale di Vimercate.