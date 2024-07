Si ribalta con l'auto, ferito un 60enne

Incidente stradale a Giussano in via Prealpi, venerdì 12 luglio, in serata. Un'auto si è ribaltata nei pressi della rotatoria, davanti al Carrefour. Ferito il conducente, un 61enne.

Ribaltamento in via Prealpi

Ha fatto tutto da solo l'automobilista alla guida di un'utilitaria, che si è ribaltata all'altezza della rotatoria di via Prealpi a Giussano. Probabilmente ha perso il controllo del mezzo e dopo aver sradicato un cartello stradale si è ribaltato. L'auto si è inclinata tutta su un lato ed è rimasta in quella posizione fino all'arrivo dei vigili del fuoco. L'incidente stradale è avvenuto venerdì 12 luglio, poco dopo le 20.

I soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi in codice rosso. Squadre del Comando di Monza e Brianza, sono subito intervenute. I pompieri, una volta giunte in posto, hanno stabilizzato l'autovettura, ed assieme al personale AREU hanno tirato fuori dall'auto il ferito, un 61enne, nella massima sicurezza. In posto anche l'autopompa da Seregno ed il carro fiamma di Seregno volontari. L'automobilista ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio. Si sono occupati dei rilievi dell'incidente gli agenti della Polizia locale di Giussano.