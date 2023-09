Si ribalta con l'auto, paura, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 settembre, a Cesano Maderno, per un 20enne.

Si ribalta con l'auto, soccorsi in via Bernina

Ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, una Fiat Punto si è ribaltata in via Bernina. Al volante un 20enne. Sul posto, per soccorrere il conducente, un'ambulanza di Avis Meda e il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Desio, che ha anche provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e al ripristino delle condizioni ordinarie di viabilità.

In ambulanza all'ospedale di Desio

In via Bernina anche gli agenti della Polizia Locale, che si sono messi subito al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il giovane alla guida, soccorso in codice giallo, è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio.