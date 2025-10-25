L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza su viale Trento e Trieste e ha coinvolto un solo veicolo

Intervento dei soccorritori e dei Vigili del fuoco nella notte appena trascorsa, in viale Trento e Trieste a Biassono, a causa di un incidente stradale con ribaltamento.

Si ribalta con l’auto: soccorso un 57enne

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza e ha coinvolto un solo veicolo. All’arrivo delle squadre di soccorso, l’autovettura, alla guida della quale c’era un 57enne, risultava ribaltata su un lato. All’interno l’uomo era rimasto incastrato nell’abitacolo e non riusciva a liberarsi. Ci hanno pensato i Vigili del fuoco ad estrarre il ferito dalla vettura e ad affidarlo alle cure del personale sanitario AREU. Il ferito è stato trasportato in codice giallo presso la struttura ospedaliera di riferimento.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto poi alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi e gli accertamenti di competenza.